Христианка Азия Биби покинет Пакистан из-за угрозы ее жизни

Исламабад, , 09:32 — REGNUM Азия Биби, чей смертный приговор за предположительное оскорбление ислама был недавно отменен верховным судом Пакистана, покинет исламскую республику, заявил 1 ноября ее брат Джамес Масих, сообщает американское агентство Associated Press.

По его словам, она уедет из Пакистана сразу после ее освобождения из места ее содержания, которое не называется ввиду угрозы ее безопасности. В настоящее время идет подготовка документов для ее выезда. Точная страна, в которую она может направиться, не указывается. Среди возможных государств, которые могут принять ее, называются Франция и Испания, которые уже предложили ей убежище.

Напомним, в связи с решением Верховного суда Пакистана отменить смертный приговор Биби в стране продолжаются массовые акции протеста исламистов, требующих казни Биби. Они также призвали казнить судей, если те не отменят свое решение.

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