Тихоокеанский университет объявил набор в «школу этичного хакера»

Хабаровск, , 09:29 — REGNUM Новый набор в «Школу этичного хакера», в которой подготовку проходят специалисты в области информационных технологий, объявил Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ). Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Учащимся предстоит освоить Web, Crypto, Forensic, Stegano, создавать виртуальную машину и получить шанс стать участником командных соревнований CTF.

Отмечается, что занятия в «Школе этичного хакера» дадут всем желающим уникальную возможность погрузиться в мир кибербезопасности. «Не упустите возможность уже сейчас стать «белым» хакером», — гласит призыв в объявлении университета.

Организаторы учебного курса сообщили, что набор начнётся с 10 ноября. Выпускники школы, которые пройдут итоговые испытания, получат сертификат, дающий дополнительное преимущество при поступлении в ТОГУ.

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