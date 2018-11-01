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Сибирские шеф-повара провели мастер-класс для студентов НГТУ

Общество

«Задача – заинтересовать ребят, чтобы в Сибири было много крутых специалистов»

Новосибирск, 1 ноября 2018, 09:22 — REGNUM  Кулинарный мастер-класс от представителей Сибирской гильдии шеф-поваров прошёл в лабораторном зале Новосибирского государственного технического университета. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

Известные бренд-повара сибирских заведений познакомили студентов новосибирского вуза с миром кулинарного искусства и поделились идеями и находками из практики. Отмечается, что в мероприятии приняли участие более чем 60 будущих специалистов в индустрии питания.

«Подобные мероприятия очень полезны для начинающих поваров. Они дают возможность ребятам познакомиться с действующими шефами, с профессией. А наша задача — заинтересовать ребят, чтобы в Сибири было много крутых специалистов», — прокомментировала свое участие в мастер-классе президент Сибирской гильдии шеф-поваров Юлия Литвиненко.

По словам организаторов, большинство студентов проявляют высокий интерес к подобным мероприятиям, ведь здесь есть возможность из первых рук узнать, какие специалисты требуются на рынке.

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