На участке Кутузовского проспекта в Москве увеличили число полос

Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве на Кутузовском проспекте изменили организацию дорожного движения, в октябре на магистрали обновили разметку, сообщает 1 ноября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что на участке проспекта от Минской улицы до пересечения с Рублевским шоссе обустроили пятый ряд для автомобилей, движущихся в сторону области.

«Еще одна полоса появилась за счет небольшого сужения других рядов», — говорится в сообщении.

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По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, благодаря переразметке пропускная способность выросла на 1800 автомобилей в час.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве на участке от Волоколамской эстакады до Московской кольцевой автодороги (МКАД) добавили один ряд для движения автомобилей, благодаря чему скорость движения выросла более чем в три раза в сторону области в вечерние часы пик.

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