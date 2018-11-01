Сим-карты теперь можно купить в Московском метрополитене

Москва, , 09:07 — REGNUM В московском метро начали продавать сим-карты для мобильных телефонов. Теперь, чтобы приобрести сим-карту, не обязательно заходить в салон сотовой связи, это позволит гражданам экономить время, сообщается на портале мэра Москвы.

Первые автоматы по их продаже сим-карт появятся в вестибюлях станций метро у стоек «Живое общение». Всего до конца ноября установят 10 аппаратов по продаже сим-карт. В мэрии считают, что автоматы по продаже сим-карт будут особенно удобны для иностранных туристов.

Процесс покупки сим-карты простой: пассажиру московской подземки надо приложить паспорт к сканеру аппарата, сфотографироваться и принять условия абонентского договора. Несовпадение личности владельца паспорта и человека не допускается. Процесс получения сим-карты займет всего несколько минут.

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Как сообщает ИА REGNUM, за пять лет абоненты сотовой связи в России перенесли более 10 млн номеров, переходя от одного сотового оператора к другому. На сегодняшний день количество заявок на перенос мобильного номера составляет почти 18 млн.

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