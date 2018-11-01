Дело о пытках: задержан еще один сотрудник ярославской колонии

Ярославль, , 09:05 — REGNUM По делу о пытках заключенных в ярославской колонии №1 задержан еще один подозреваемый. Об этом сообщили в фонде «Общественный вердикт».

Отмечается, что в ближайшее время Следственный комитет России предъявит обвинения задержанному оперуполномоченному оперативного отдела колонии Сипану Мамояну. Также сообщается, что о проведении допроса Мамояна, по результатам которого оперуполномоченный и был задержан ходатайствовала адвокат фонда Ирина Бирюкова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пострадавший от пыток в исправительной колонии №1 в Ярославле Евгений М. вышел на свободу в начале октября. В 2012 году он был приговорен к шести годам и десяти месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство.

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