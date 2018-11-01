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За Збручем живут плохие люди — львовский журналист о соотечественниках

Общество

Жители Донбасса даже не люди, а просто картон

Львов, Украина, 1 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  Между Галичиной и остальной Украиной существовала и существует непреодолимая разница, заявил львовский журналист Остап Дроздов 31 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Сто лет назад река Збруч отделяла католическую европейскую цивилизацию от евразийской православной, признаёт журналист.

Нынешний Донбасс населён плохими людьми, считает Дроздов:

«Там живут плохие люди. Я ещё никогда не видел, чтобы во время войны люди были равнодушны… Им всё равно. Они ни за кого не болеют. Они не имеют разделения на своих и чужих… там некого освобождать… Было бы лучше, если бы они были врагами со своей осью убеждений. А они — просто гофрокартон, которым укрывают пол во время ремонта. Равнодушие, пофигизм, апатия, прохладная чёрствость ко всему, что зовётся гражданским».

Напомним, Остап Дроздов прославился публичными призывами полностью заблокировать Крым и Донбасс. В случае их гипотетического возвращения в состав Украины журналист предлагает лишить население мятежных территорий всех гражданских прав.

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Дерусификация Украины, по убеждению Дроздова, должна быть полной, чтобы русскоязычных детей не осталось в природе.

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