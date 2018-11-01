«Зарядье» готовит к открытию аттракцион «Полет над Россией»

Москва, , 08:49 — REGNUM В центре Москвы в парке «Зарядье» можно будет совершить «Полет над Россией». Готовится к открытию аттракцион «Полет над Россией», сообщается на портале мэра Москвы.

Посетители павильона Медиацентр «пролетят» над Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Волгоградом, Сибирью, Крымом и другими красивейшими территориями России. «Полет над Россией» будет сопровождаться необычными звуковыми спецэффектами и motion-эффектами.

Новый мультимединый аттракцион будет доступен для посетителей в том же зале, где расположен аттракцион «Полет над Москвой» с 13-метровым экраном и спецэффектами.

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Как сообщало ИА REGNUM, московский парк «Зарядье» победил в крупном международном конкурсе InAVation Awards — 2018. Жюри оценило работу сотрудников парка по привлечению посетителей, в частности, аттракционы «Полет» и «Машина времени».

Напомним, ландшафтный парк «Зарядье» был открыт на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года ко Дню города. Он стал первым парком, построенным в границах Бульварного кольца за последние 200 лет.

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