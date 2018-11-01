В аэропортах Москвы задержаны более 30 рейсов

Москва, , 08:50 — REGNUM Десятки авиарейсов задержаны в Москве из-за густого тумана, более десяти рейсов отменены. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, утром 1 ноября 20 рейсов задержаны во «Внуково», семь рейсов отменены. Например, из-за неблагоприятных метеоусловий отложен рейс РГ 223 в Ульяновск.

В «Шереметьево» задержаны семь рейсов, в «Домодедово» задержаны четыре рейса, еще четыре отменены.

Столичные аэропорты имеют всепогодную аккредитацию, однако командиры экипажей вправе самостоятельно принять решение о посадке.

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