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В Пакистане продолжаются протесты исламистов из-за оправдания христианки

Общество

Официальный Исламабад призвал протестующих не вынуждать правительство идти на крайние меры

Исламабад, 1 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  Сторонники радикальной исламской партии Пакистана «Техрик-э-Лабайк» продолжают 1 ноября акции протеста в связи с решением верховного суда страны отменить смертный приговор христианке, якобы оскорбившей ислам, сообщает британское агентство Reuters.

По данным местных СМИ, протестующие продолжают блокировать дороги в двух городах исламской республики, Карачи и Лахоре. Радикалы разбили палатки и стали жечь шины.

В свою очередь, премьер-министр страны Имран Хан предупредил протестующих, что правительство примет меры, если они не перестанут блокировать дороги.

«Мы не позволим заниматься вандализмом. Мы не позволим блокировать дорожное движение», — подчеркнул Хан.

«Я призываю вас, не подталкивайте государство к той черте, когда оно вынуждено будет действовать», — добавил он.

Напомним, 31 октября верховный суд Пакистана отменил смертный приговор христианке Азии Биби, обвиняемой в оскорблении ислама. Решение судей вызвало яростное возмущение сторонников радикальной исламистской партии, которые потребовали отменить это решение. Они также призвали лишить судей жизни, если они не выполнят условия радикалов.

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