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В Йошкар-Оле открылась шахматная школа Сергея Карякина

Общество

Любители шахмат смогли оценить передовое оборудование

Йошкар-Ола, 1 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  Шахматная школа Сергея Карякина открылась в Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета при поддержке правительства Марий Эл, сообщила пресс-служба вуза.

Церемония открытия состоялась 31 октября. В течение всего дня была проведена серия мероприятий с участием гроссмейстера, охватывающая все аспекты развития шахматного спорта в Марий Эл.

«Церемония открытия Шахматной школы Сергея Карякина завершилась автограф-сессией и общим фотографированием, после чего состоялась беседа гроссмейстера с членами юношеской сборной Российской Федерации по шахматам, которые будут представлять нашу страну на Первенстве мира в Испании уже в ноябре текущего года», — говорится в сообщении.

Одновременно любители шахмат смогли в полной мере оценить передовое оборудование вновь открывшейся школы, сыграв несколько партий и обменявшись многочисленными впечатлениями.

Сергей Карякин — российский шахматист, имя которого занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самого молодого гроссмейстера в истории шахматного спорта.

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