Психолог провёл параллели между трагедией в Керчи и терактом в Архангельске

Москва, , 08:41 — REGNUM Теракт, который в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области совершил 17-летний подросток, не был импульсивным поступком. Напротив, это был целиком подготовленный и хорошо продуманный акт. Такое мнение ТАСС высказал профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный.

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Психолог отметил, что к таким поступкам молодых людей среди прочего обычно приводит отсутствие смысла в жизни, низкая самооценка, неприятие окружения и одиночество. Тогда они начинают выплёскивать негативную энергию, что выливается в подобные трагедии.

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Между трагедиями в Керчи и Архангельске Евгений Черный увидел взаимосвязь. В обоих случаях исполнители — молодые люди, «с ещё не сформировавшейся психикой, это дети по сути».

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области прогремел взрыв. Пострадали трое сотрудников ведомства. Молодой человек, пронесший в здание самодельное взрывное устройство, погиб от полученных травм. Предположительно, это 17-летний студент очного отделения Архангельского политехнического техникума.

Инцидент квалифицирован как теракт. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим.

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