В Кузбассе могут достроить гидроузел, вокруг которого вырос посёлок

Кемерово, , 08:26 — REGNUM В Крапивинском районе Кемеровской области может быть достроено самое масштабное заброшенное сооружение в регионе — Крапивинский гидроузел (ГТС). Об этом шла речь во время рабочей встречи губернатора Сергея Цивилёва и главы района Тахира Биккулова накануне, 31 октября, сообщили ИА REGNUM в администрации области.

Строительство гидроузла начато ещё в 1975 году. Гидротехническое сооружение спроектировано для водоснабжения и улучшения качества воды в загрязненной промышленными стоками реке Томь. Проект также предполагал выработку электроэнергии мощностью 300 тыс. кВт. Вокруг гидроузла вырос посёлок Зеленогорский. Но в 1989 году строительство было остановлено распоряжением Совета министров СССР. Объект не раз попадал в федеральные программы. Последний запланированный ввод ГТС в эксплуатацию должен был быть в 2015 году. Но по словам Биккулова, до сих пор никакой достройки не ведётся — сооружение медленно разрушается.

«Молодёжь Зеленогорского в поисках работы вынуждена перебираться в города. Плотина стоит и разрушается, нанося громадный вред реке Томь и являясь угрозой для жизни и здоровья людей», — отметил глава района.

Также он передал Сергею Цивилёву подписные листы, где только за один день было собрано 1 960 подписей жителей, которые выступают за возобновление строительства гидроузла — появится работа на гидроузле и на сопутствующих объектах, будет дан толчок развитию таких отраслей, как строительство, дорожное хозяйство, рыбное хозяйство и туристическая отрасль. На что губернатор Кузбасса ответил, что к решению вопроса — быть ГТС в п. Зеленогоский, или его нужно демонтировать — должны подключиться федеральные эксперты.

«Необходимо создать совместную рабочую группу, куда, кроме ведущих специалистов, должны войти специалисты областной администрации и экологи, чтобы просчитать возможные риски для окружающей среды», — сказал Цивилев.

Губернатор пообещал обратиться в РусГидро с просьбой дать профессиональное заключение.