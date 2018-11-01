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Наибольшей угрозой для британских граждан является преступность

Общество

С вредом от нее не сравнятся ни терроризм, ни природные бедствия

Лондон, 1 ноября 2018, 08:17 — REGNUM  Преступность является большей угрозой для граждан Великобритании, чем все иные бедствия, в том числе война, терроризм и природные бедствия, сообщает со ссылкой на новое исследование британский телеканал Sky News.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency), деятельность криминальных группировок обходится стране по меньшей мере в 37 млрд фунтов стерлингов. Пять лет назад эта сумма составляла 25 млрд фунтов стерлингов.

Как отметили в МВД королевства, преступные сети удерживают общины с помощью насилия и запугивания. Их жертвами становятся наиболее уязвимые граждане.

«Это означает насилие над детьми, торговлю людьми, киберпреступность», — подчеркнула директор агентства Линн Оуэнс.

«Это означает появление преступных рынков, где продаются наркотики, оружие и люди», — добавила она.

По словам Оуэнс, от подобных проблем гибнет больше граждан Соединенного Королевства, чем от терроризма, войны и природных катаклизмов, вместе взятых.

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Внутренняя политика Великобритании
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