Наибольшей угрозой для британских граждан является преступность

Лондон, , 08:17 — REGNUM Преступность является большей угрозой для граждан Великобритании, чем все иные бедствия, в том числе война, терроризм и природные бедствия, сообщает со ссылкой на новое исследование британский телеканал Sky News.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency), деятельность криминальных группировок обходится стране по меньшей мере в 37 млрд фунтов стерлингов. Пять лет назад эта сумма составляла 25 млрд фунтов стерлингов.

Как отметили в МВД королевства, преступные сети удерживают общины с помощью насилия и запугивания. Их жертвами становятся наиболее уязвимые граждане.

«Это означает насилие над детьми, торговлю людьми, киберпреступность», — подчеркнула директор агентства Линн Оуэнс.

«Это означает появление преступных рынков, где продаются наркотики, оружие и люди», — добавила она.

По словам Оуэнс, от подобных проблем гибнет больше граждан Соединенного Королевства, чем от терроризма, войны и природных катаклизмов, вместе взятых.