Эколог СГТУ представила в Узбекистане систему очистки загрязненных вод

Саратов, , 08:09 — REGNUM Комбинированную фильтрующую загрузку для комплексной очистки загрязненных вод представила на конференции в Узбекистане старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Промышленная экология» Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. Наталия Веденеева. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба вуза.

XXIII Международная научно-практическая конференция «Инновация-2018» проходила 26−27 октября 2018 года на базе Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Форум был организован Межотраслевым центром стратегических инноваций и информатизации республики Узбекистан совместно с Ташкентским государственным техническим университетом имени Ислама Каримова, Навоийским горно-металлургическим комбинатом и рядом других организаций.

Разработка сотрудников СГТУ была представлена в рамках работы секции «Промышленная безопасность. Вода — пустыня — экология. Проблемы и решения». Отмечается, что она вызвала большой интерес участников в связи с актуальностью и востребованностью. После выступления в рамках дискуссии состоялось активное обсуждение возможности применения данного проекта в условиях местного водопользования.

Исследования, представленные в докладе, проводились в рамках выполнения научно-исследовательской работу по государственному заданию Минобрнауки России. По результатам конференции вышел сборник научных трудов.

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