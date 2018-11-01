В Екатеринбурге приготовленный под снос дом отсутствовал в техзадании

Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM Автор проекта реконструкции Свердловской филармонии в Екатеринбурге и исполнительный директор архитектурной компании «Захи Хадид» Кристос Пассас заявил, что в техническом задании дом №40 по улице Карла Либкнехта отсутствовал. На месте здания по проекту предусмотрено строительство нового корпуса филармонии.

«Относительно здания, хочу сказать, что его не было в брифе, который мы получили от клиента. Поэтому лучше, чтобы на этот вопрос ответил клиент», — цитирует заявление Кристоса Пассаса ЕТВ.

Напомним, что ранее министерство строительства Свердловской области объявило конкурс на проекты реконструкции здания филармонии, в котором победила компания из Великобритании «Захи Хадид».

Как сообщало ИА REGNUM, жители дома №40 по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге узнали о том, что их дом могут снести ради строительства нового корпуса Свердловской филармонии из публикаций в СМИ и были возмущены. Многие из них не намерены расставаться со своим жильём в «сталинке» и переселяться в другие квартиры.

Отметим, что представители власти уже заявляли, что гражданам будет предложена справедливая компенсация. Однако некоторые жильцы не видят законных оснований, позволяющих муниципалитету изъять в городское пользование территорию, на которой расположен дом. Они обратились с открытым письмом к правительству Свердловской области, мэрии Екатеринбурга и руководству филармонии.

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Также жильцы намерены провести собрание «друзей дома». Оно запланировано на вторую декаду ноября.

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