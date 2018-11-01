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Облачно с прояснениями, без осадков: синоптики о погоде в Москве 1 ноября

Общество

Днем в столице ожидается до +6 градусов

Москва, 1 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  Сегодня, 1 ноября, днем в Москве ожидается до +6 градусов тепла, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, утром в столице возможен местами туман и морось, днем облачно с прояснениями, без осадков.

Максимальная температура составит +4…+6 градусов, по области — +2…+7. Ветер южный 3−8 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст.

Напомним, по данным синоптиков, в первые дни ноября в Москве наступит потепление, снег растает, а погода будет, как в «середине октября». Климатическая зима в столице наступит ближе к Новому году.

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