Путин выступит на заседании Всемирного русского народного собора

Москва, , 07:26 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании международной общественной организации «Всемирный русский народный собор. Заседание посвящено 25-летию образования организации, сообщается на сайте Кремля.

В форуме принимают участие лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки, образования, культуры, делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, тема форума — «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России».

Справка ИА REGNUM :

Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом. Он существует с 1993 года. С 1993 года и по 5 декабря 2008 года главой Собора был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Затем организацию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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