В ФРГ организованные банды получили €50 млн в виде пособий по безработице

Берлин, , 07:26 — REGNUM Организованная преступность в 2017 году обманула немецкое государство по меньшей мере на €50 млн, предоставляя ложные данные для получения пособий по безработице. Об этом пишет издание Rheinische Post 1 ноября.

Такую информацию предоставило правительство Германии в ответ на запрос фракции Свободной демократической партии. В 2017 году власти впервые выявили злоупотребление социальным пособием Hartz-IV путем опроса центров занятости Федерального агентства по трудоустройству, ответственность за которое несут организованные криминальные банды. Также агентство зафиксировало и индивидуальные нарушения со стороны получателей пособий.

Пособие по безработице Hartz-IV, призванное поддерживать людей в период поиска занятости, было введено в Германии в 2005 году. Чаще всего его получателями становятся иммигранты.

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