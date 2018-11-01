Штормовое предупреждение: Китай готовится к приходу тайфуна «Юйту»

Сямэнь, Китай, , 06:37 — REGNUM В китайской провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Тайфун «Юйту», находящийся в Южно-Китайском море в около 730 км к юго-востоку от уезда Чжаоань провинции Фуцзянь, движется по направлению китайского побережья со скоростью 15 км/ч. Власти предупреждают, что сила тайфуна будет наращиваться в ближайшие три дня. Экстренное предупреждение было объявлено в провинции в 14:00 по местному времени 31 октября. Прибрежные города и уезды, включая Путянь, Цюаньчжоу, Сямэнь и Пинтань в настоящее время объявили о своей готовности к непогоде.

Тем временем, порядка 10 тыс. рыбацких лодок вернулись в свои гавани. Около 700 стариков, женщин и детей были эвакуированы с рыбацких ферм в прибрежных районах провинции Фуцзянь. В городе Сямэнь объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с приближением тайфуна.

Напомним, что тайфун «Юйту» уже обрушился на Сайпан, повредив местный аэропорт, в связи с чем тысячи китайских и иностранных туристов оказались заложниками на острове. Эвакуация их осуществлялась воздушными бортами китайских авиакомпаний.

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