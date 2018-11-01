Банкрот «Татфондбанк» оспорил выплату зарплат, сделанную два года назад

Казань, , 06:18 — REGNUM В деле о банкротстве «Татфондбанка» — новый скандал. Судом по ходатайству конкурсного управляющего недействительными признаны 11 сделок по переводу средств на зарплаты сотрудникам два года назад, но требовать вернуть выплаты у работников компании-клиента банка не стали. В это же время по сделке, направленной на пополнение оборотных средств компании — перевод средств в другой банк — суд потребовал возврата более 4 млн рублей, и одновременно восстановил обязательства ТФБ перед компанией на эту же сумму. Теперь, если вердикт суда не будет обжалован, ОАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» должно будет не только вернуть 4 млн рублей на свои счета в ТФБ, но и выплатить «проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России в размере 7,5% годовых на сумму взысканных в конкурсную массу денежных средств за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной до даты его фактического исполнения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, «Татфондбанк», где долю свыше 40% на момент появления проблем имела республика, начал испытывать трудности еще в ноябре 2016 года, а в середине декабря в нём по решению ЦБ РФ ввели временную администрацию. Предпринимаемые меры по спасению не помогли, и уже в начале марта 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был обанкрочен. Примерно тогда же начались расследования уголовных дел, возбужденных по факту хищения, мошенничества и вывода активов из банка. Среди фигурантов ряда дел есть и бывший председатель правления Роберт Мусин, который почти весь 2017 год провёл в СИЗО, но с января 2018 года отпущен под домашний арест. Ущерб по части его дел уже превысил 50 млрд рублей при общем долге самого банка перед кредиторами более 158 млрд рублей.

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Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» при проведении процедур банкротства оспаривает сделки, совершённые в период, предшествующий вводу временной администрации.

Среди таких сделок оказались и те, что провёл ОАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем». 5 декабря 2016 года компания, являясь клиентом ТФБ, перевела 11 своим работникам полагающиеся им зарплаты за ноябрь, а 6 декабря пополнила свои оборотные средства в другом банке на сумму 4 027 117 рублей 73 копейки, переведя их со своих счетов в ТФБ. Сделки были совершены за девять-десять дней до ввода временной администрации в банке, что и стало поводом для их оспаривания.

«Ссылаясь на то, что ответчик получил предпочтительное удовлетворение своих требований перед требованиями других кредиторов Банка, конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд», — отмечалось в материалах дела.

В результате переводы зарплат были просто признаны недействительным без требования о применении последствий, то есть без возврата средств, а вот по второй сделке фирме предстоит вернуть всю сумму. Если же этого не будет сделано после вступления решения в законную силу, то платить придётся и «проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России в размере 7,5% годовых на сумму взысканных в конкурсную массу денежных средств за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной до даты его фактического исполнения».