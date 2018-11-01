В колонии уральского Копейска создали два особых отряда для осужденных

Копейск, Челябинская область, , 05:47 — REGNUM Отряд для осужденных, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью и отряд для осужденных с ограниченными физическими возможностями созданы в исправительной колонии №11 в городе Копейске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН РФ.

«В исправительной колонии №11 ГУФСИН России по Челябинской области открыли первый в регионе реабилитационный отряд для осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, — сообщили в ведомстве. — В исправительной колонии №11 открыли отряд для осужденных с ограниченными физическими возможностями».

Уточняется, что находящиеся в отряде для страдающих зависимостью будут проходить в течение полугода реабилитацию. Эксперимент проводится на группе из 21 человека, которые согласились участвовать. С ними будут заниматься психологи.

Комментируя создание отряда для осужденных с ограниченными возможностями, начальник отдела воспитательной работы с осужденными регионального управления ФСИН Сергей Третьяков пояснил, что только в Челябинской области в колониях отбывают наказание более 500 осужденных этой категории. Он отметил, что в ИК-1, 2 и 5 уже открыты специализированные отряды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября временно исполняющий обязанности главы управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерий Пантелеев назвал среднюю зарплату заключенных в российский исправительных колониях.

Работающие осужденные получают около четырех тысяч рублей в месяц, но из этих денег вычитаются выплаты по искам, алименты и расходы на одежду и питание. Оставшиеся после вычетов деньги поступают на лицевые счета осужденных.

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