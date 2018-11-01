Приаэродромная застройка: нижегородский аэропорт неправомерно брал плату

Нижний Новгород, , 05:29 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказался признавать недействительным решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области по делу о нарушении антимонопольного законодательства ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Конфликт возник после жалобы гражданина на то, что ПАО взимает плату за выдачу заключения о возможности индивидуального жилищного строительства на приаэродромной территории. Владельцу участка пришлось заплатить 5 тыс. рублей за такой документ. Суд в своём решении отметил, что «нормами воздушного законодательства, предусматривающими необходимость согласования строительства объектов в пределах приаэродромной территории с собственниками аэродрома, не установлено, что такое согласование осуществляется на платной основе», а методические рекомендации и вовсе «определяют безвозмездность согласования строительства на приаэродромной территории». Суд пришёл к выводу «о неправомерности взимание ПАО «МАНН» платы», но его решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело началось с того, что житель Нижегородской области пожаловался в УФАС по Нижегородской области, указав «на наличие признаков нарушения ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» антимонопольного законодательства, выразившегося во взимании платы за выдачу заключения о возможности индивидуального жилищного строительства на приаэродромной территории». По результатам рассмотрения обращения руководитель ведомства возбудил в отношении ПАО дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Выяснилось, что распоряжением компании «МАНН» (оператора аэродрома) 1 марта 2017 года была введена новая услуга — плата за выдачу соответствующих заключений о возможности осуществления строительства в пределах приаэродромной территории аэропорта Нижний Новгород (Стригино). В мае 2017 года Дмитрий С. обратился в АО с заявлением о согласовании строительства дома на приаэродромной территории. Его ему выдали, но за 5 тыс. рублей. Взимание платежа гражданина посчитал неправомерным и обратился в УФАС.

26 июня 2018 года обществу было выдано предписание, но компания не согласилась с этим требованием и попыталась его оспорить.

В суде представитель общества заявил, что спорные действия «не являются нарушением антимонопольного законодательства», а УФАС не был «исследован рынок оказания услуг по выдаче заключения», также «не установлен факт доминирующего положения общества на указанном рынке, соответствующий аналитический отчет на момент рассмотрения антимонопольного дела отсутствовал».

"Общество настаивает на том, что услуга по выдаче заключения о возможности размещения (строительства, реконструкции) объектов в пределах приаэродромной не является услугой, относящейся к сфере деятельности АО «МАНН» как субъекта естественной монополии, получение заключения о возможности размещения (строительства, реконструкции) объектов в пределах приаэродромной не является обязательным для получения государственной услуги по согласованию строительства в пределах приаэродромной территории, оказываемой соответствующим органом исполнительной власти. Данная услуга, как указывает заявитель, может быть оказана любым лицом, обладающим специальными познаниями в сфере строительства и предоставляется исключительно по инициативе заинтересованной стороны в рамках статьи 423 ГК РФ», — отмечается в материалах дела.

Суд рассмотрел доводы сторон и отметил, что «в силу прямого указания закона какая-либо хозяйственная деятельность в пределах приаэродромной территории без согласования с собственником аэродрома, то есть лицом, за которым зарегистрировано право собственности на аэродром, запрещена» и «согласование с собственником аэродрома по существу представляет собой специальное разрешение и носит обязательный характер».

"Возложение воздушным законодательством обязанности по получению и выдаче соответствующего заключения операторов аэродромов преследует цель обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Возникшие при этом отношения носят характер публичной обязанности, и поэтому при ее реализации плата может взиматься только в случаях, установленных законодательством», — отмечается в решении суда с уточнением, что «нормами воздушного законодательства, предусматривающими необходимость согласования строительства объектов в пределах приаэродромной территории с собственниками аэродрома, не установлено, что такое согласование осуществляется на платной основе».

Суд уточнил, что напротив, «методические рекомендации, регулирующие порядок выдачи согласования строительства на приаэродромной территории, частью которого являются действия операторов аэродромов по выдаче соответствующих заключений, определяют безвозмездность согласования строительства на приаэродромной территории».

В итоге судья пришёл к выводу «о неправомерности взимания ПАО «МАНН» платы».