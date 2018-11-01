«Якутия» уговаривает выполнить международные рейсы авиакомпанию «АЛРОСА»

Якутск, , 05:34 — REGNUM В попавшей под санкции Росавиации авиакомпании «Якутия» рассматривают варианты действий в ситуации запрета перевозки пассажиров за границу. Тем, кто хочет, авиаперевозчик вернёт деньги, а остальных намерен перевезти силами авиакомпании «АЛРОСА», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Якутии».

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Договорённость с авиакомпанией «АЛРОСА» о выполнении зарубежных рейсов «Якутии» пока не достигнута, идут переговоры. Возврат денег за купленные билеты пассажирам будет осуществляться только добровольно, подчеркнули в республиканской авиакомпании.

Якутский перевозчик также заверил, что сейчас ведёт активную работу по устранению недостатков, которые стали причиной наложения ограничений со стороны Росавиации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация ввела запрет на выполнение международных рейсов «Якутией» с 5 ноября. Санкции были применены после выявленных нарушений в деятельности перевозчика. В частности, было выявлено, что авиакомпания предоставляла недостоверные сведения о выполнении директив лётной годности самолётов, не устраняла в установленные сроки выявленные на воздушных судах неисправности, нарушала длительность полётных смен экипажей.