Тюменские таможенники изъяли партию незадекларированных шуб

Тюмень, , 05:15 — REGNUM Партия незадекларированных шуб изъята должностными лицами Тюменской таможни в рамках проверки рынка меховых изделий, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Проверка, проведенная в марте 2018 г., выявила нарушение работы одной из организаций, торгующей одеждой.

«Было установлено, что в отношении проверяемого товара — меховых изделий (верхняя одежда женская, страна производства Греция в количестве 75 единиц) таможенное декларирование на территории Евразийского экономического союза не подтвердилось», — сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что организация не оплатила таможенные пошлины, нарушив требования ст. 13 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза о хранении и пользовании иностранными товарами, незаконно перемещенными через таможенную границу. Это является административным правонарушением (статья 16.21 КоАП РФ). На шубы был наложен арест.

«22 октября незадекларированные товары изъяты по делу об административном правонарушении. В настоящее время изделия направлены на товароведческую экспертизу, в рамках которой поставлены вопросы об установлении рыночной стоимости меховых изделий», — сообщили в таможне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября уральские таможенники изъяли 60 кг одежды из Узбекистана, которые не были задекларированы «по незнанию». Наряды везли в Екатеринбург на Евразийский форум моды.

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