Челябинец выплатил дочери миллионные алименты, устроившись водителем

Челябинск, , 04:58 — REGNUM Алименты в размере 1 350 000 рублей выплатил житель Челябинска своей дочери, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральном службы судебных приставов РФ.

Долг он не выплачивал несколько лет, исполнительное производство велось три последних года. До сих пор он не выплачивал алименты, потому что не был официально трудоустроен, живя «духовным, а не житейским» (он — писатель). В 2016 году челябинец устроился на работу водителем. Долг же был полностью возвращен только в октябре 2018 года.

«В Курчатовский отдел судебных приставов должник приехал вместе со своей бывшей женой, передал ей наличными один миллион 350 тысяч рублей, взял с нее расписку, а она, в свою очередь, обратилась к приставу с заявлением об отсутствии претензий к должнику и полном погашении долга», — сообщили в службе приставов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Челябинске должник по алиментам был найден в шкафу, в котором он прятался от судебных приставов, уклоняясь от уплаты более 680 тысяч рублей.

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