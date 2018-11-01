Люди из Кремниевой долины почувствовали себя русскими — эксперт

Москва, , 02:07 — REGNUM Русскоязычные обитатели Кремниевой долины в США начинают ощущать связь с Русским миром, рассказал 31 октября основатель ПИР-центра Владимир Орлов в программе «Большая игра» на Первом канале.

Ведущий Вячеслав Никонов задал Орлову вопрос, можно ли России надеяться на тех соотечественников, которые работают в американских компаниях, в частности, в Кремниевой долине — «во многом русскоязычной».

«Некоторые люди еще несколько лет назад сказали бы «я американец», сейчас они гораздо больше себя ассоциируют с русскими, с Россией, не стремясь при этом порывать каких-то связей. Что очень важно: люди сами к этому пришли», — сказал он.

По его мнению, возможности Русского мира в США могут быть колоссальны.

«Важно видеть научный, образовательный, творческий потенциал тех людей, которые чувствуют, что Россия становится более привлекательной. Не забывайте, у этих людей русское сердце, но у них уже американский прагматизм. И глядя сейчас, что Россия идет вперед, твердо стоит на ногах, эти люди чувствуют гораздо большую привлекательность не просто приезжать в Россию, это просто — что помогать в России, участвовать в Русском мире», — сообщил Орлов.

Напомним, американский журналист, ведущий программы Дмитрий Саймс, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается американская внешняя политика из-за атмосферы русофобии.

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