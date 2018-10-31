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Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства

Общество

Праздник будет отмечаться в несколько ином формате

Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День народного единства

Москва, 31 октября 2018, 22:25 — REGNUM  В День народного единства администрация президента Российской Федерации не планирует проводить каких-либо политических мероприятий. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Таким образом, впервые за последние годы в столице 4 ноября не будет никаких шествий, и митингов-концертов в честь Дня народного единства. При этом один из источников указывает, что решение отказаться от политических мероприятий в День народного единства связано с тем, что большинство граждан страны до сих пор не понимают, что именно отмечают 4 ноября.

В связи с этим власти решили перевести празднование в формат фестивалей национальностей. В Москве главными площадками этим мероприятий станут ВДНХ и Театральная площадь.

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День народного единства
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