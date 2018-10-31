«Боимся выражать мнение своего народа» — Нужна ли России сильная идеология?

Москва, , 22:21 — REGNUM Большинство крупных и влиятельных государств мира проводят последовательную информационную политику со вполне определённым идеологическим содержанием. Россию, свою очередь, отличает крайне слабая позиция в отношении всего, что касается защиты исторической памяти и культурных ценностей её граждан, и это обрекает её на заведомо уязвимое положение в развернувшейся информационной войне. Об этом 31 октября заявил политолог Александр Асафов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Отсутствие государственной идеологии — главная проблема сегодня. Кому-то она может нравиться, кому-то не нравиться. Но мы обсуждаем последствия (того, что её нет)», — заявил Асафов.

Наглядным проявлением идеологического кризиса в России служит развернувшаяся дискуссия вокруг будущего фильма Виталия Манского «Война генерала Власова», который финансируется на деньги неправительственных организаций «Мемориал» и Freedom House.

«Можно ли каким-то образом вмешаться в наше мировоззрение путём ангажированного освещения жизни генерала Власова? Можно, потому что среди нас нет единого канона. Многие понимают лишь на уровне ощущений, что Власов предатель, наш жизненный опыт об этом говорит», — заявил Асафов.

По его мнению, за разговорами о свободе самовыражения в художественных произведения скрываются простые двойные стандарты. В то время как в других странах фактически используют мощные инструменты цензуры, предельно компромиссная позиция России в этих вопросах оставляет её идеологическое пространство крайне уязвимым перед внешней пропагандой.

«Попробуйте оскорбить холокост в Израиле — вы сядете в тюрьму без всяких обсуждений. Попробуйте обсудить другие сложные темы, которые закреплены в законодательстве других стран. Не надо говорить, что нет цензуры в западных СМИ. В Великобритания прекрасно действует Ofcom, который вмешивается в работу всех средств массовой информации. В Соединённых Штатах рекомендовано всем СМИ обращать внимание на риторику публичной дипломатии», — указал эксперт.

«Всё это существует и только лишь одни мы должны почему-то угождать и тем, и этим без права высказать основное мнение нашего народа», — подчеркнул он.