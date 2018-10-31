«Страдаю ни за что!» — футболист Яквинта не согласен с приговором суда

Рим, , 22:15 — REGNUM Звездв итальянского футбола Винченцо Яквинта прокомментировал приговор, который суд Реджио вынес против него и его отца, 31 октября передает агентство Reuters.

«Они разрушили мою жизнь ни за что, только потому, что я из Калабрии. Мы ничего не сделали, мы не имеем никакого отношения к «Ндрангете». Я страдаю как собака, ни за что!» — крикнул футболист после окончания суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября итальянский суд приговорил Винченцо Яквинту, чемпиона мира 2006 года, к двум годам лишения свободы за хранение оружия. Его отец, Джузеппе Яквинта, получил 19 лет тюрьмы за связи с мафией.

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