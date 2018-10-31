Итальянского футболиста Винченцо Яквинту отправили в тюрьму

Рим, , 21:49 — REGNUM Суд в Реджио вынес приговор футболисту Винченцо Яквинте, звезде итальянского футбола середины 2000-х годов, а также его отцу Джузеппе Яквинте, 31 октября передает агентство Reuters.

Звезду футбола, чемпиона мира 2006 года, приговорили к двум годам за незаконное хранение оружия, его отца — к 19 годам за связи с группировкой «Ндрангета».

Суд над Яквинтой является частью разбирательства против 120 человек, подозреваемых в причастности к мафиозной группировке из Калабрии.

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