Клинцевич в телеэфире схватил за бороду украинского эксперта

Москва, , 22:02 — REGNUM Член Совета Федерации Франц Клинцевич вступил в перепалку и дернул за бороду украинского политолога Александра Охрименко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинский эксперт перебивал члена Совфеда, и тот не выдержал.

«Если вы считаете, что в Донецке и Луганске находятся российские войска, вы же самостоятельная страна — объявите войну России», — обратился Клинцевич к Охрименко.

Завязалась словесная перепалка, которую пыталась остановить ведущая Ольга Скабеева. В самый накал страстей член Совета Федерации подошел к оппоненту и дернул его за бороду.

«Вы хам, не даете людям слово сказать», — произнес Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Франц Клинцевич эмоционально отреагировал на поведение другого украинского эксперта, Павла Жовниренко, поскольку тот превозносил националиста Степана Бандеру.

«Я хочу сказать, что если еще раз этот человек будет в студии, я больше никогда сюда не приду. Я хочу вести себя корректно и тактично. Но вы понимаете, что на российском телевидении, в том числе в присутствии общественно-политических деятелей, сенатора России, пришедший человек говорит, что Бандера — герой?» — возмутился тогда Клинцевич.

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