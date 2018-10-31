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Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены дополнительные обвинения

Общество

Жертвами стрельбы в синагоге в Питтсбурге стали одиннадцать человек

Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены дополнительные обвинения
verkeorg
Уголовное дело

Питтсбург, США, 31 октября 2018, 21:05 — REGNUM  Прокуратура американского штата Пенсильвания предъявила обвинения устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга Роберту Бауэрсу в общей сложности по 44 пунктам, передаёт агентство Reuters.

Ранее сообщалось о предъявлении мужчине обвинений по 29 пунктам. Бауэрс обвиняется, в частности, в применении огнестрельного оружия для совершения убийства, препятствовании осуществлению религиозных верований, нанесении повреждений сотрудникам общественной безопасности и других преступлениях.

Напомним, в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге 27 октября погибли одиннадцать человек. Подозреваемый в нападении — 46-летний житель Пенсильвании. В случае признания его виновным мужчине грозит смертная казнь.

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Стрельба в синагоге в Питтсбурге
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