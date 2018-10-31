Фашистской смене Киева — виртуальные газовые камеры?

Москва, , 21:16 — REGNUM Компьютерная игра «Цена свободы», действие которой разворачивается в немецких концентрационных лагерях, демонстрирует пропаганду и оправдание фашизма, заявил 31 октября военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это пропаганда и оправдание фашизма в его самой зверской форме. И делает это Украина, потому что если украинское государство не в силах подонка, который такие вещи делает, взять за шкирку и отправить отвечать по закону, это значит, что Украина поддерживает фашизм», — сказал он.

По мнению военного эксперта, то же самое делает Украина в Донбассе.

«Были же призывы украинских политиков открыть лагеря, через которые население Донбасса будет профильтровано. Вот и готовят соответствующее общественное мнение», — считает Коротченко.

По его мнению, польские компетентные органы должны добиваться, чтобы на Украине немедленно было возбуждено уголовное дело по факту оправдания фашизма.

«Игры предназначены для школьников, подростков. Украина готовит фашистскую смену для того, чтобы те, кто насмотрелся и виртуально отправлял в газовые камеры и расстреливал заключенных концлагерей, дальше делал это реально», — полагает Игорь Коротченко.

Как сообщало ИА REGNUM, окружная прокуратура в Варшаве начала расследование после запроса президента Института национальной памяти Ярослава Шарека в связи с предполагаемым «оскорблением польской нации и пропагандой нацизма в интернете». Разработкой занимается украинская компания, а автором называют жителя Одессы.

Играть можно за узника лагеря, который готовит побег, или за сотрудника СС из охраны, который отправляет заключенных на работу или в газовую камеру.

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