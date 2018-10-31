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Израиль требует экстрадиции украинского миллионера

Общество

Бизнесмена подозревают в финансовых махинациях и краже крупной суммы

Израиль требует экстрадиции украинского миллионера
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иерусалим, 31 октября 2018, 21:07 — REGNUM  Прокуратура Израиля начала процесс экстрадиции украинского миллионера Александра Грановского. По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.

Согласно материалам следствия, Грановский выводил деньги подконтрольной ему компании Willi-Food в иностранные банки. Кроме того, бизнесмен использовал данные денежные средства в качестве залога для получения кредитов.

По данному делу были задержаны подельники миллионера — Григорий Гуртовой и Йосеф Шнеурсон — которые уже дали свои показания в ходе заседания окружного суда Тель-Авива. Однако в связи с неявкой Грановского в суд прокуратура инициировала его экстрадицию из Украины, где предприниматель скрывается от следствия.

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Зарубежная хроника
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