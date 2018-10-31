Челябинцам компенсируют рост расходов на вывоз мусора

Челябинск, , 19:57 — REGNUM Жители Челябинской области в 2019 году будут получать компенсации в связи с возросшим тарифом на вывоз мусора. Об этом на встрече с журналистами 31 октября объявил губернатор Борис Дубровский.

Он напомнил, что с 2019 года вся Россия перейдёт на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В Челябинской области будет работать пять кластеров. При этом в Магнитогорске тариф на вывоз уже утверждён — 77 рублей с человека. Для Челябинска заявка на тариф подготовлена, но пока не утверждена.

Дубровский не исключил, что челябинский тариф будет близок к магнитогорскому. И пообещал поддержать население.

«Это будет коммунальная услуга, которая будет в установленном порядке компенсироваться населению», — заявил глава региона.

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