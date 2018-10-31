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В Башкирии задержаны трое полицейских, изнасиловавших свою коллегу

Общество

Возбуждено уголовное дело

Уфа, 31 октября 2018, 19:18 — REGNUM  В Башкирии задержаны трое сотрудников полиции, которые подозреваются в изнасиловании своей коллеги. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным, в ночь на 30 октября 23-летняя дознаватель отдела МВД по Уфимскому району была изнасилована тремя её коллегами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование и совершение сексуальных действий насильственного характера».

На данный момент все подозреваемые в совершении данного преступления задержаны. Вскоре суд решит вопрос об избрании для них меры пресечения.

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Изнасилования
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