Школа в Горках Ленинских — закрыть нельзя восстановить?

Анастасия Громова, , 20:34 — REGNUM

Уникальную школу в Горках Ленинских — одну из трех, находящихся в прямом подчинении у Министерства просвещения, — закрывают из-за бездействия руководства всех уровней. Родители 500 учащихся детей считают, что власти намеренно разваливают школу «Горки», чтобы получить и застроить лакомый участок земли, на котором расположен комплекс — а это лес площадью 16 гектаров, который граничит с музеем-заповедником «Горки Ленинские».

Школа, которая была создана при непосредственном участии Ленина и Крупской в 1921 году, не в первый раз попадает в скандальную ситуацию: год назад руководство школы пыталось уволить заведующую музеем при этой школе Аллу Антонову, дело дошло до рукоприкладства, судебного иска к заслуженному сотруднику музея и обращения к министру образования и науки Ольге Васильевой. Если тогда речь шла, в частности, об ужасающем состоянии здания, в котором расположен уникальный краеведческий музей, то сегодня речь уже идет о всей школе, которую банально запустили.

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Родители начали бить тревогу весной 2018 года — они требовали провести ремонт школы в летний период. Нарушения были выявлены Роспотребнадзором еще в 2017 году и подтверждены в апреле 2018 года. Как же получилось, что некогда процветающее образцово-показательное образовательное учреждение федерального уровня постепенно угасало под патронатом Российской академии образования, а потом и вовсе было приведено к упадку уже чиновниками Министерства просвещения?

Весной 2018 года исполняющей обязанности директора лично министром просвещения Ольгой Васильевой была назначена Марина Соловьёва, до этого занимавшая пост советника при прежнем директоре и пришедшая в образовательное учреждение осенью 2017 года. Еще весной было понятно, что всем зданиям, а их в школьном городке много, давно требуется капитальный ремонт с заменой всех инженерных сетей. 1 апреля 2018 года Роспотребнадзор уже проводил проверку школы, тогда в учреждении было выявлено семь нарушений, а к административной ответственности, помимо юридического лица, были привлечены два завуча и завхоз.

Проведенная 10 сентября 2018 года Главным управлением МЧС России по Московской области внеплановая проверка по контролю за выполнением ранее выданных предписаний установила, что часть предписанных к устранению нарушений не были выполнены в установленный срок. По данному факту в отношении юридического лица был составлен административный протокол по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, и суд назначил административное наказание и выдал новое предписание.

В начале сентября также выяснилось, что горячего питания в школе не будет. На этот раз после обращений родителей внеплановую проверку вынуждено было организовать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, она прошла 20 сентября 2018 года. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили факт того, что в школе не организован свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении, а также не организовано горячее питание. Теперь юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье 6.7 ч.1 КоАП РФ, а руководителю выдано очередное предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 09.11.2018.

По обращению сотрудников школы в сентябре 2018 года свою проверку также провела Государственная инспекция труда по Московской области, которая установила, что работодатель нарушил ст. 136, 140 и 236 Трудового кодекса Российской Федерации, предписав устранить выявленные нарушения, а именно выплатить заработную плату сотрудникам.

Отсутствие капитального ремонта, предписания Роспотребнадзора, Госпожнадзора и Трудовой инспекции — это еще далеко не всё. В 2015 году Видновский городской суд удовлетворил исковые требования родителей к ФГБОУ СОШ «Горки» и обязал образовательную организацию обеспечить учащихся учебниками и учебными пособиями. Сейчас школа обеспечена учебниками, но учебные пособия родители опять вынуждены покупать за свой счет.

Помимо всего прочего, в школе начинается кадровый голод, за последние месяцы образовательную организацию покинуло несколько опытных педагогов. Биологию и химию в школе вынужден вести один преподаватель, историка взялся заменять учитель физкультуры, правда, с историческим образованием. В школу попросили на время вернуться бывшего учителя физики, а то и физики в школе не было бы.

Родители утверждают, в школе нет лицензированной охраны, что выглядит совсем уж дико, особенно в свете последних событий в Керчи. И самое интересное — ФГБОУ СОШ «Горки» имеет задолженность по земельному налогу на сумму более 30 млн руб. Учредитель в лице Министерства просвещения и назначенная Ольгой Васильевой и.о. директора Марина Соловьева не спешили устранять вопиющие нарушения и решать накопившиеся проблемы.

Школу неоднократно посещали высокопоставленные чиновники из министерства, успокоительная риторика которых выражалась в обещаниях и предложениях потерпеть и подождать. Никакой конкретной информации и документов от чиновников родителям добиться не удается: на сайте образовательной организации до сих пор отсутствуют важные документы, и это несмотря на поручение министерства образования Московской области о необходимости приведения сайта образовательной организации в соответствие с действующим законодательством с целью обеспечения информационной открытости.

На письменные обращения сотрудники министерства не отвечают по существу задаваемых вопросов. Даже первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман вынужден был признать, что заместитель директора департамента министерства Светлана Ермакова нарушила статью 10 Федерального закона 59 о порядке рассмотрения обращений граждан.

Несмотря на нарушения, выявленные Роспотребнадзором, 1 сентября 2018 года в школе начался новый учебный год. На торжественной линейке представители властей поздравляли учащихся с новым учебным годом, а теперь, спустя два месяца, выяснилось, что школу всё же закрывают. История умалчивает о том, кто подписывал акт проверки готовности школы к новому учебному году и почему получилось так, что образовательное учреждение вступило в новый учебный год с не устраненными предписаниями надзорных органов, и чем занималась всё лето Марина Соловьева.

1 сентября началось с того, что дети и родители начальных классов внезапно узнали, что Марина Соловьёва ввела в школе режим второй смены. Родителям сообщили, что этажи были закрыты по приказу и.о. директора и в соответствии с требованием сотрудников МЧС. При этом сами представители МЧС факт подобных требований опровергают. Скорее всего, причиной послужило предаварийное состояние текущей кровли, вследствие чего второй и третий этаж здания школы оказались небезопасными для нахождения там обучающихся. Результатом этого стало не только введение второй смены, но и невозможность организовать в школе группу продленного дня.

Школе действительно нужен капитальный ремонт, но тут важно то, что ни в одном предписании надзорных органов нет требований закрыть школу — есть требования устранить нарушения. И родители считают, что на время проведения ремонтных работ вполне можно учить детей в других зданиях комплекса.

Учредитель школы решил по-другому: 30 октября в средней общеобразовательной школе «Горки» в городском поселении Горки Ленинские состоялось собрание родителей с представителями Министерства просвещения РФ, администрации Ленинского района, новым исполняющим обязанности директора школы, директорами соседних школ и представителями министерства образования Московской области. Родителям объявили, что образовательное учреждение закрывается из-за того, что здание школы не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к общеобразовательным учреждениям.

Детей решили в разгар учебного года перевести в образовательные учреждения городского округа Домодедово и Ленинского района — их будут возить туда автобусами. Приказ о приостановке осуществления образовательной деятельности школы «Горки» 26 октября 2018 года подписала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

Собрание закончилось скандалом: родители не стали верить обещаниям нового руководства школы о ремонте здания, поскольку о проблемах школы известно уже много лет, но до сих пор нет никаких документов по планируемому ремонту. Нет ничего — ни надлежащего оформления зданий (которые до сих пор не оформлены), ни оценки их технического состояния, ни соответствующих экспертиз и составления дефектных ведомостей, не выделены средства, нет проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования, конкурсного определения подрядной организации и многого другого.

Фактически чиновников не стали слушать — присутствующие согласно уставу образовательного учреждения выбрали членов из числа родителей в Управляющий совет школы и не стали подписывать документы о переводе детей в другие образовательные учреждения. Ведь никаких гарантий, что школа после ремонта продолжит свое функционирование для детей окрестных населенных пунктов в прежнем режиме, нет. И будет ли вообще ремонт — общественность опасается, что здания признают в авральном порядке аварийными и просто снесут комплекс.

Родители настроены решительно, документы своих детей никто из школы не забирает. Всерьез приказ Минпросвещения, основывающийся на предписании Роспотребнадзора устранить нарушения, а не закрыть школу, никто не воспринимает: законность документа родители хотят проверить через прокуратуру. Также готовится коллективный иск в суд по поводу халатности и бездействия руководства школы.

Вместе с тем желание побыстрее закрыть школу слишком велико, ведь неугомонные родители постоянно требуют соблюдения законов и никак не хотят смириться с творящимся в школе беспределом, отстаивая конституционное право своих детей на образование. А пока родители решили привести своих детей в школу 7 ноября, когда приказ должен вступить в силу.