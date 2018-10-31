Кириенко рассказал, какие крупнейшие проекты получат президентские гранты

Москва, , 18:52 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал, какие самые крупные проекты получили президентские гранты в рамках второго конкурса в 2018 году. Об этом он заявил журналистам сегодня, 31 октября.

По словам Кириенко, самые крупные проекты, получившими президентские гранты, оказались связаны с обучением талантливых детей в сфере культуры.

Если в первом конкурсе 2018 года самым крупным оказался проект по созданию молодежного симфонического оркестра, на который было выделено порядка 115 млн рублей, то во втором конкурсе 2018 года самым крупным является проект по отбору детей в сфере культуры. На него было выделено порядка 112 млн рублей.

Суть проекта в создании региональных центров по отбору и обучению, а также поддержке талантливых детей.

Что касается молодежного симфонического оркестра, из первого конкурса, то он уже создан и даст свой первый концерт 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в столице.

Также Кириенко рассказал, что самым маленьким является проект по созданию атлетического клуба в Белгороде. На него выделят 83 тыс. рублей. Проект реализует программы для молодежи в четырех районных центрах Белгородской области.

Довольно интересный проект из Якутии также получил президентский грант. Заявителем является некоммерческая организация «Ассоциация женщин-автолюбителей Якутии». Проект был прислан из якутского села Таймылыр на берегу Северного Ледовитого океана, расстояние от которого до ближайшего населенного пункта составляет 200 километров.

«Это здорово, без автомобиля туда не доберешься, они собирают средства, лекарства, все, что связано со здоровым образом жизни, в этом селе», — рассказал Кириенко.

Напомним, ранее Кириенко заявил, что победителями второго конкурса президентских грантов в 2018 году стали 2022 НКО. Общая сумма распределенных грантов составляет 4,69 млрд рублей.

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