В Госдуме предлагают запретить СМИ писать о терактах

Москва, , 18:47 — REGNUM В связи с терактом в здании УФСБ в Архангельске лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает в ряде случаев запретить СМИ сообщать о терактах.

«Считаю, что пора подумать об особых требованиях к освещению в СМИ террористических актов. Вплоть до того, что законодательно установить, о каких случаях вообще сообщать не следует», — написал Миронов в соцсети.

При этом, по его мнению, речи о цензуре не идет, такая мера, по мнению депутата, послужит более эффективному противодействию террористам, для которых «широкая огласка их деяний не менее важна, чем сам террористический акт».

«Для террориста главное оружие — это не бомба, а публикации в СМИ о том, что он сделал. Таким нелюдям нужно не просто устроить взрыв, но и запугать людей. Чем больше СМИ рассказывают о таких преступлениях, тем большего эффекта добивается преступник», — указал он.

Отметим, что инициатива законодателя пока не находит поддержки в комментариях. Участники дискуссии уверены, что предложение является шагом к цензуре, также они указали на то, что замалчивать трагические события тоже нельзя, так как это породит слухи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в здании УФСБ по Архангельской области совершен теракт 17-летним преступником. Три сотрудника ФСБ получили травмы.