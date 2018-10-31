Ремонт больницы в Струнино идет по графику – владимирская администрация

Владимир, , 18:10 — REGNUM Ремонт зданий больничного городка в городе Струнино (Владимирская область), на который жаловались местные жители президенту Владимиру Путину, идет по графику. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе администрации области.

Заявление сделано в связи с репортажем, который вышел на федеральном телеканале. В нем журналисты заявили, что владимирские чиновники срывают сроки ремонта. По данным исполняющего обязанности главы департамента здравоохранения региона Юлии Арсениной, эта информация не соответствует действительности: дорожная карта работ полностью выполняется.

«До конца 2018 года здесь должны завершиться запланированные капитальные ремонты зданий больничного городка и детской поликлиники, и срыва сроков выполнения поручений президента РФ не произойдет», — сообщила пресс-служба со ссылкой на главу департамента.

ИА REGNUM напоминает, что во время прямой линии с президентом жители города попросили Владимира Путина сохранить больницу, а также провести в ней ремонт. Глава государства тогда получил губернатору Светлане Орловой решить проблему. Тогдашний губернатор заявила, что ни одно отделение в больнице закрыто не будет, а на ремонт выделено 40 млн рублей.

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