В Курске экс-бухгалтера МВД отправили в колонию за хищения из бюджета

Курск, , 18:03 — REGNUM В Курске бывшему бухгалтеру МВД, которая признана виновной в хищении бюджетных денежных средств, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установлено в суде, женщина работала ведущим бухгалтером группы работы с подотчетными лицами бухгалтерии УМВД России по городу Курску. В её обязанности входила организация возврата излишне взысканных платежей в бюджет. Женщина имела доступ к ключам электронной цифровой подписи руководителей УМВД. Эти полномочия она использовала для получения выгоды.

Через автоматизированную систему Федерального казначейства женщина несколько раз формировала подложные заявки на возврат излишне взысканных платежей в бюджет, подписывала их электронными цифровыми подписями руководства и направляла в управление Федерального казначейства региона. Средства возвращались га указанный расчётный счёт — её собственный. Так женщина оформила 70 перечислений, получив более миллиона рублей.

Экс-бухгалтера признали виновной по статье «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере» и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Материальный ущерб, причинённый бюджетам различных уровней с неё взыскали.