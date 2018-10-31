Иск против «ВКонтакте»: каждая из трех сторон объяснит, почему она права

Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Подробности истории о первом иске за передачу личной информации правоохранительным органам выяснятся только в суде, но уже сейчас можно предполагать, как именно каждая из трех сторон процесса будет доказывать собственную правоту, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 31 октября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщение о подаче одним из пользователей «ВКонтакте» иска против социальной сети за передачу своих личных данных.

Как сообщалось ранее, в Смольнинском районном суде Петербурга был зарегистрирован первый в России иск против «ВКонтакте» за передачу личной информации пользователя правоохранительным органам.

В январе 2018 года Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии запросил у администрации соцсети «ВКонтакте» время, дату создания страницы активистки, ее личные данные при регистрации, а также IP-адреса. В тот же месяц «ВКонтакте» предоставила все требуемые сведения. Представители «ВКонтакте» утверждают, что сотрудничают с правоохранительными органами только в рамках закона.

«Пока мы не знаем многих подробностей этой истории, они выяснятся только в суде. Но уже сейчас можно предполагать, что именно скажет каждая из сторон. Истица будет жаловаться, что была разглашена ее личная информация. «ВКонтакте» объяснит, что получил официальный запрос и ответил на него в соответствие с законом. А правоохранители будут говорить, что они ловили террористов. После чего суд должен будет решить, кто из них прав.

Эта история получит интересное развитие, если выяснится, что правоохранительные органы, направляя свой запрос, превысили полномочия или нарушили установленные процедуры. Потому что у социальной сети грамотные юристы, вряд ли они стали бы отвечать на запросы, не оформленные официально.

Интересно также, как истица собирается доказывать нанесение ей морального ущерба. В чем он состоит, в том, что правоохранительным органам стал известен ее IP-адрес?

В России никогда не было проблемы с получением чужих личных данных. Базы на рынках, конечно, уже не продают так открыто, как раньше, но многие из них по-прежнему доступны. Не говоря уже о том, что в современных условиях информация о нашей прописке куда менее значима, чем та информация о нашем поведении в интернете, которую мы отдаем сами и совершенно добровольно», — отметил Рябых.

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