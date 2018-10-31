Поборы с родителей в новгородских гимназиях подтвердила прокуратура

Великий Новгород, , 17:02 — REGNUM Прокуратура Великого Новгорода выявила поборы с родителей первоклассников в городской гимназии №4. Как сообщили сегодня, 31 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, прокурорская проверка установила, что летом 2018 года, в июне-июле, гимназия получила от родителей первоклассников около 110 тыс. рублей для приобретения строительных материалов на ремонт класса.

Кроме того, в другой новгородской гимназии — №3, как установила прокуратура, в 2018 году на родительских собраниях было принято решение о ежегодных добровольных пожертвованиях в размере 5 тыс. рублей с родителя ребёнка, при этом договора об оказании услуг в рамках благотворительной деятельности с родителями не заключались.

По данным фактам прокурор внёс мэру Великого Новгорода представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, прокуратура и ранее выявляла поборы в школах Великого Новгорода. Необходимость «добровольно-принудительных пожертвований» в родителей руководители образовательных учреждений объясняют бюджетным недофинансированием и поставленными задачами любой ценой подготовить школы к началу учебного года. При этом по информации, представленной министерством образования Новгородской области Счётной палате РФ в ходе её комплексной аудиторской проверки в Великом Новгороде, дополнительная оценочная расчётная потребность превышает 1,3 млрд рублей — этих средств не хватает на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями, увеличение нормативов финансирования на материальные затраты, противопожарные мероприятия, установку и обслуживание систем видеонаблюдения, ремонт зданий.

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