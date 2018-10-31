СМИ: школьников Китая принуждали собирать Apple Watch в обмен на диплом

Гонконг, Китай, , 17:34 — REGNUM Apple начала расследование после жалобы гонконгской организации по защите прав человека Sacom о том, что один из поставщиков компании нелегально нанимает на работу старшеклассников в Китае для изготовления Apple Watch. Об этом сообщает Financial Times.

По данным Sacom, тайваньский поставщик Apple Quanta Computer нелегально брал на работу старшеклассников в китайском Чунцине. Представители организации пообщались с 28 школьниками, которые рассказали, что учителя отправляли их на фабрики для практики. Там они выполняли ту же работу, что и другие сотрудники. Более того, они периодически перерабатывая или оставались на ночные смены, что запрещено законом. По словам 11 школьников, учителя их предупредили, что те «не закончат школу вовремя», если не завершат практику. Ещё один старшеклассник заявил, что на фабрике работали около 120 человек из его школы.

По данным The Guardian, фабрики часто обращаются к школам, когда им необходимо увеличить выпуск товаров, в том числе перед праздниками. Как выяснила Sacom, в этом случае работа никак не была связана с учёбой. Представитель Apple Вей Гу подтвердила изданию, что компания начала расследование. По её словам, Quanta проходила проверку три раза в период с марта по июль. Тогда Apple не получала информации о принуждении школьников к работе.

Подобный скандал уже возникал в Apple в 2017 году. Тогда единственного сборщика iPhone X Foxconn обвинили в незаконном найме школьников для работы. Компания заявила, что ученики добровольно трудились на фабрике, а некоторые даже тайно брали дополнительные часы. В Foxconn и Apple тогда заявили, что не допустят повторения ситуации в будущем.

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