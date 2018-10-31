Владимирский губернатор поднял зарплаты бюджетникам

Владимир, , 16:40 — REGNUM Во Владимирской области на 5% вырастут зарплаты сотрудников государственных учреждений. Как сообщила 31 октября пресс-служба регионального правительства, изменения затронут зарплаты специалистов в социальной сфере, областных учреждениях спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, центров занятости населения, МФЦ, также работников службы ГО и ЧС.

В сообщении говорится, что повышенная зарплата будет начисляться уже с 1 октября.

«Этим же распоряжением органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений, которые обеспечиваются за счёт средств местных бюджетов», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что зарплаты медработников, педагогов и социальных работников, которые подпадают под действие «майских указов» президента, будут увеличиваться пропорционального росту средней зарплаты в регионе.

ИА REGNUM отмечает, что в январе-августе 2018 года средняя начисленная зарплата во Владимирской области составила 30,4 тыс. рублей. За год она увеличилась на 11,2%.