В Крыму наградят героев, спасавших детей от керченского стрелка

Симферополь, , 16:36 — REGNUM Власти Крыма отметят республиканскими наградами 15 учеников и сотрудников Керченского политехнического колледжа, которые помогали спасать пострадавших от атаки на учебное заведение 17 октября. Об этом 31 октября сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Особо хочу отметить тех студентов и сотрудников колледжа, кто во время происшествия спасал учащихся. Все они заслуживают общественного уважения и должны быть отмечены республиканскими наградами», — отметил Константинов.

Он также напомнил о профессионализме медработников Керченской городской больницы, подчеркнув, что власти должны оказать поддержку больнице в части приобретении лифтов, медицинского оборудования и проведении капремонта здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента заявил о необходимости возрождения лучших традиций советской школы.

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