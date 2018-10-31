В Курганской области миграционная убыль выросла на 77%

Курган, , 17:18 — REGNUM В Курганской области проживают 839,4 тыс. человек. За девять месяцев 2018 года регион покинули 3,1 человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 77,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Естественная убыль тем временем составила 3, 04 тыс. человек. Таким образом миграция продолжает приобладать в Зауралье над смертностью. Число умерших превысило число родившихся с начала 2018 года в 1,5 раза. По сравнению с показателями девяти месяцев 2017 года отмечено уменьшение числа родившихся на 7,9% и увеличение числа умерших на 1,8%. Кроме того, зарегистрировано 39 случаев смерти детей в возрасте до года.

В январе-августе 2018 года В Курганской области зарегистрировано 3394 брака и 2634 развода. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число браков сократилось на 12,3%, а число разводов увеличилось на 1,5%.

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