Эхо авиакатастрофы: останки пассажиров доставят в Орск 15 ноября

Орск, Оренбургская область, , 16:43 — REGNUM Родственники и близкие погибших в авиакатастрофе под Москвой пассажиров лайнера «Саратовских авиалиний» дождались наконец известия о завершении экспертизы. Сегодня, 31 октября, губернатор на встрече с родными погибших заявил о том, что останки доставят в Орск 15 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В рамках исследования, проводившегося в лабораториях Российского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ, идентифицировано 16 тыс. фрагментов тел.

Спецборт доставит останки тел 15 ноября. Остались юридические формальности — оформление доверенности на выдачу останков. Как сообщили в областном правительстве, в этом родственникам помогут специалисты министерства социального развития региона и работники комплексных центров социального обслуживания населения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года в Подмосковье потерпел крушение самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Большинство находившихся на борту были оренбуржцами.

Родные погибших неоднократно поднимали вопрос об ускорении экспертизы и заявляли о желании побыстрее предать тела земле. Людям предлагали проводить похороны в две очереди. Сначала похоронить уже идентифицированные фрагменты, а по завершению экспертизы провести подзахоронение. Однако на это согласились немногие.

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