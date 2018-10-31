В Киргизии предложили наказывать за надругательство над ак калпаком

Бишкек, , 16:04 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о внесении в законодательство изменений, предусматривающих введение денежного штрафа за надругательство над национальным головным убором — ак калпаком. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

Инициатором законопроекта стал депутат республиканского парламента Экмат Байпакпаев.

За использование этого головного убора, которому местные парламентарии планируют присвоить статус «культурного символа страны», не по назначению предлагается штрафовать физические лица на 1000 сомов (940 рублей) и юридические лица — на 5000 сомов (4700 рублей).

«Проект закона направлен на улучшение имиджа, популяризацию и установление правовой базы по охране важнейшего элемента культурного наследия киргизского народа — ак калпака. А также на повышение узнаваемости государства Киргизской Республики и народа Киргизии через сохранение исторического наследия и культуры ношения ак калпака», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июня 2016 года парламент Киргизии учредил День ак калпака, который теперь ежегодно отмечается 5 марта. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, пропагандирующие киргизский национальный головной убор.

Отметим, что в конце декабря 2017 года в киргизском сегменте социальных сетей разгорелся скандал из-за того, что на проходившей в те дни в столице Киргизии выставке собачьей моды одна из участниц надела на голову своего питомца киргизский ак калпак.

Возмутившиеся по этому поводу пользователи обещали подать против девушки-собаковода судебный иск и заявление в правоохранительные органы, требовали крупную денежную компенсацию за якобы нанесенный им моральный ущерб и угрожали расправой.

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